По всей Свердловской области включат сирены

В Свердловской области завтра, 22 июня, во всех муниципальных образованиях включат сирены. Традиционно в День памяти и скорби в стране вспоминают начало Великой Отечественной войны: в июне 1941 года Германия напала на СССР.

В Екатеринбурге пройдет акция «Свеча памяти». Сбор участников начнется в 21:15 у Дома Севастьянова. Оттуда люди с зажженными свечами пройдут колонной к площади 1905 года, где с помощью лампадок выложат слово «помним». Колонна стартует от дома Севастьянова в 21:35.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.06.19

Екатеринбургские депутаты со второй попытки утвердили бюджетные правки на 2019 год. / Бизнесмен из «списка Титова» Сергей Капчук выдвинулся на довыборы в Госдуму. / В Екатеринбурге и пригородах стартует второй этап опрессовок. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»