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Пятница, 21 июня 2019, 10:06 мск

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УВЗ поставит Федеральной грузовой компании 3692 полувагона до конца года

Уралвагонзавод представил коммерческие планы по поставке АО «Федеральная грузовая компания» (ФГК, дочерняя структура ОАО «РЖД»). Согласно им, до конца 2019 года компания получит 3 692 полувагона, из которых более 2 650 единиц – это инновационные вагоны модели 12-196-02 разработки УВЗ.

Всего по трехлетнему договору, подписанному по итогам открытого аукциона, УВЗ передаст железнодорожному оператору в 2019-2021 годах 17 тысяч единиц подвижного состава.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УВЗ, «долгосрочное контрактование, которое в настоящее время активно внедряется в корпорации, позволяет не только эффективно планировать загрузку производственных мощностей, но и выстраивать долговременные отношения с поставщиками оборудования и комплектующих. В итоге это даёт позитивный эффект для стабилизации и дальнейшего развития бизнеса всех участников договорных отношений».

За время сотрудничества с ФГК корпорация поставила перевозчику около 20 тысяч вагонов различных типов.

Екатеринбург, Елена Васильева

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