В Свердловской области растет число аварий с мотоциклами – уже шесть погибших за этот сезон

Свердловская Госавтоинспекция выступила с предупреждением мотоциклистам – гонщиков просят неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не совершать опасные маневры и обязательно использовать экипировку. С начала мотосезона, который обычно длится с мая по сентябрь, в регионе уже случилось 57 дорожных аварий с участием мотоциклов. В них погибли шесть человек, еще 56 получили травмы.

«Большая часть ДТП случилось по вине водителей мотоциклов, которые допустили такие нарушения, как выезд на полосу встречного движения, несоответствие скорости конкретным условиям, неподчинение сигналам регулирования, нарушение правил обгона и перестроения», – сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В этом году специальные мотопатрули Госавтоинспекции дежурят не только в Екатеринбурге, но и в Верхней Пышме и Полевском. Дорожные полицейские выявили почти 200 нарушений ПДД, среди которых было управление транспортом в пьяном виде, в том числе и повторное, и управление без прав. «Зачастую именно среди водителей мотоциклов и мопедов скрываются водители, ранее лишенные права управления за допущенные грубые нарушения ПДД», – заявили в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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