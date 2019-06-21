На уральской трассе застряли немцы на грузовике (ФОТО)

В Свердловской области неподалеку от Талицы на трассе застряли два путешественника, которые возвращались в Германию после поездки на озеро Байкал. Немцы ехали на автомобиле «ГАЗ-66», и на 200-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень грузовик сломался. Автомобилисты вызвали ГИБДД.

«Прибывшие на место инспекторы лейтенант полиции Дмитрий Рыжов и сержант полиции Антон Иванов выяснили, что на стареньком, еще советском грузовике передвигались туристы из Германии, возвращавшиеся с озера Байкал. По пути следования их машина неожиданно вышла из строя, сломался привод трамблера. Сначала иностранные граждане попытались сами справиться с поломкой, но скоро поняли, что без эвакуатора до сервисной мастерской не добраться. Сложность была в том, что попавшие в беду люди не говорили и не понимали по-русски. Поэтому общение с уральскими полицейскими было организовано с помощью переводчика в мобильном телефоне. Сотрудники ГИБДД вызвали спецтехнику, и непривычным для них способом объяснили, что подмога скоро прибудет»,– рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Спасенные путешественники фразой «Vielen Dank, russische Polizisten!» поблагодарили сотрудников ГИБДД, подарили им наклейки автопробега «Германия-Байкал» и пообещали рассказать землякам о российской полиции. Спустя некоторое время знакомые туристов помогли с ремонтом и они уехали.

Екатеринбург, служба информации

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