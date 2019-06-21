Трассу Екатеринбург – Пермь сделают более безопасной с помощью разметки

На автомобильной дороге Р-242, которая соединяет Екатеринбург и Пермь, меняется схема движения. Как рассказали в пресс-службе Уралуправтодора, это позволит предотвратить ДТП, связанные с выездом на встречную полосу. Новая схема уже согласована с управлением Госавтоинспекции по Свердловской области.

На десяти участках с ограниченной видимостью введены ограничения для выезда на полосу для встречного движения – там нанесли сплошную линию. Это коснется отрезков на 204-206 км, 212-215 км, 254-256 км, 276-278 км, 287-290 км, 290-297 км, 300-305 км, 305-308 км, 314-316 км, 323-326 км.

«Кроме этого, для предупреждения ДТП, связанных с опрокидыванием и съездом транспортных средств за пределы дороги на участках кривых в плане применяются структурные краевые линии дорожной разметки. Такая разметка вызывает вибрацию автомобиля, тем самым повышает концентрацию водителей и их восприятие текущей обстановки», – объяснили в Уралуправтодоре.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 21.06.19

«Автомобилист» подписал серебряного призера Олимпиады-2018. / «Отношение к отдыхающим россиянам доброжелательное», – екатеринбурженка рассказала о протестах в Грузии. / Депутат заксо предлагает вернуть прямые выборы мэров. Законопроект рассмотрят не раньше осени. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»