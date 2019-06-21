Суперпсы. Служебные собаки МВД устроили шоу у вокзала в Екатеринбурге (ФОТО)

Сегодня днем возле железнодорожного вокзала Екатеринбург-Пассажирский прошло празднование Дня создания кинологической службы в МВД России. Служебные собаки продемонстрировали мастерство поиска взрывчатых и наркотических веществ, задержания преступников, вооруженных пистолетами, и выборку вещи по индивидуальному запаху. В показательных выступлениях участвовали полицейские собаки: Джоди, которая искала наркотики, Зорг – взрывные устройства, а Нори – людей по следу.

Отметим, что в кинологическом центре при ГУ МВД России по Свердловской области несут службу около 400 собак – немецкие, бельгийские, среднеазиатские овчарки, ризеншнауцеры, лабрадоры. С 2003 года уральские кинологи занимаются разведением служебных собак, есть племенной питомник немецких овчарок, где воспитывают щенков для службы по всему региону.

«Вырастить служебную собаку непросто, щенок требует внимания не меньше, чем ребенок, часто мы кормим их, как детей, из бутылочек, несколько раз за ночь, – рассказала инспектор-кинолог Мария Гуданова. – Собачек начинаем дрессировать примерно с трех месяцев, обучая общим командам, а с года собака обучается по специальным профилям. Срок интенсивного обучения длится три-четыре месяца. Но и потом собака тренируется ежедневно. Срок службы у животных в МВД меньше, чем у людей – уже через 8 лет служебный пес может выйти на заслуженный отдых».

Как добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, в ЦКС работают более 300 инспекторов-кинологов. Только в прошлом году кинологи выезжали две тысячи раз на места происшествий. «Служебные собаки способствовали раскрытию различных преступлений, в том числе убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений, грабежей, краж и других. Роль этого подразделения в системе МВД очень важна. Это одна из старейших служб, питомцам которой безработица в ближайшей перспективе явно не грозит. Пусть нашим честным, преданным и хвостатым помощникам и их командирам сопутствует удача в нелегком деле по защите интересов законопослушных граждан. Пусть они никогда не столкнутся с шальными пулями, бандитскими финками и ножами», – сказал официальный представитель свердловского полицейского главка Валерий Горелых.

Екатеринбург, Елена Сычева, Семен Саливанчук

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