«Свечу памяти» в Екатеринбурге превратили в смотр флагов (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге в день памяти и скорби прошла традиционная акция «Свеча памяти». Ее участники с зажженными свечами в руках прошли от дома Севастьянова до площади 1905 года, где выстроились в слово «помним».

С речами выступили спикер заксо Людмила Бабушкина и вице-губернатор Павел Креков, а вот Елена Чечунова, глава комитета по молодежной политике ЗССО, которую пригласили выйти на сцену, не выступила – ее на митинге не было. Коллеги депутата в момент, когда ее объявили, почему-то стали широко улыбаться.

Неприятным моментом нынешней «Свечи памяти» стало то, что многие ее участники пришли с флагами и баннерами – ГУФСИН, Свердловский областной медицинский колледж, Уральский государственный педагогический университет и Уральский государственный лесотехнический университет, видимо, посчитали, что день памяти и скорби – удачный момент для пиара.

Вместе с тем, как пояснили корреспонденту «Нового Дня» в департаменте информполитики Свердловской области, на оргкомитетах акции неоднократно подчеркивалось, что никакая символика, в том числе – баннеры, флаги, и т.п. – не приветствуется.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 22.06.19

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