На юго-западе Екатеринбурга в ДТП пострадали семь человек (ФОТО)

Этой ночью в Екатеринбурге на перекрестке столкнулись два автомобиля. Одну из легковушек выбросило на тротуар, но по счастью, пешеходов в то время на нем не было. Серьезные травмы получили люди, находившиеся в машинах.

По информации отделения пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу, по предварительным данным, «Шкода Рапид» примерно 00-40 вылетела на красный на перекресток улиц Шаумяна и Серафимы Дерябиной. В это время перекресток проезжал «Форд Мондео». «Шкода» врезалась в «Форд», от чего «Форд» вылетел на тротуар, снеся ограждение, и перевернулся. В ДТП пострадали семь человек: 26-летний водитель и две пассажирки из «Шкоды» и 49-летний водитель и три пассажира из второй иномарки. Все они с травмами находится в больнице.

Екатеринбург, служба информации

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