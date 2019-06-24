На Урале «индекс шашлыка» вырос на 10,3 %

Центробанк на Урале рассчитал «индекс окрошки» и «индекс шашлыка» – как оказалось, из-за роста цен стоимость продуктов для приготовления этих популярных блюд выросла на 5,2% и 10,3% соответственно. За последний месяц уровень инфляции оказался выше всего в Свердловской области. «Виновниками» роста цен назвали решения российского правительства, арабские страны, Азию и туристов.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Уральского ГУ Банка России, годовая инфляция в УрФО по итогам мая выросла на 0,1 %, но осталась ниже среднероссийского уровня – это 5,1 %. Исключение – Свердловская область, где инфляция составила 5,4 %. «В основном за счет более устойчивого потребительского спроса жителей Среднего Урала на легковые автомобили и туристические поездки на морские курорты Европы и Азии», – прокомментировали это в Центробанке.

В целом рост цен произошел преимущественно в сегменте продовольствия. В числе причин называются переориентация основных поставщиков овощей и фруктов (Египта и Узбекистана) на европейский рынок, опасения новых вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в Азии и активизация борьбы с фальсификатом на молочном рынке. Так, цены на картофель, морковь, лук, яблоки и груши выросли, потому что Египет и Узбекистан охотнее поставляли продукты в страны Европы, а не на Урал. Кроме того, в мае традиционно снижаются цены на эквадорские бананы – но в этом году такого не произошло.

На 5-6 % по сравнению с прошлым годом выросли цены на свинину и баранину. Как сообщают в Уральском ЦБ, это связано с новостями о высоких рисках распространения вируса АЧС в Китае и странах Азии. Причем сильнее всего в регионах УрФО подорожало мясо на юге Тюменской области (на 10-12 %) – но мясо там по-прежнему самое дешевое на Урале из-за развитого животноводства.

Молочка подорожала из-за борьбы с фальсификатом – в Банке России отмечают, что год назад молочная продукция была дешевле, но невысокого качества, а потому к этому году правительство решило, что такие товары должны проходить электронную ветеринарную сертификацию.

Что касается непродовольственных товаров, то инфляцию в этой категории оценили в 3,1%, на 0,7% ниже, чем годом ранее. Такая ситуация сложилась из-за бензина. «Значительный вклад в замедление годовой инфляции внес статистический эффект высокой базы в ценах на рынке моторного топлива», – говорят в Центробанке. Другими словами, топливо в России стало столь дорогим, что его повышение на несколько рублей в процентном соотношении не так значительно.

Что касается сферы услуг, то в мае на Урале годовая инфляция в этом сегменте выросла на 0,2% до 4,7% из-за роста цен на авиабилеты, туризм (в основном поездки в Европу). В причинах – повышение топливного сбора и сокращение прямых чартеров. «В Свердловской области инфляция в мае была выше российского показателя и составляла 5,4% в основном за счет более устойчивого потребительского спроса жителей Среднего Урала на легковые автомобили и туристические поездки на морские курорты Европы и Азии», – отмечают в Центробанке.

Екатеринбург, служба информации

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