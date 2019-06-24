В Екатеринбурге осудили предпринимательницу за продажу подпольных сигарет и хранение пистолета

Жительница Екатеринбурга Александра Минеева получила год ограничения свободы и 600 тысяч рублей штрафа за хранение и сбыт немаркированной табачной продукции. За два года предпринимательница закупила нелегальных сигарет на сумму свыше 8,5 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, в суде было доказано, что в 2017 году 31-летняя женщина в статусе ИП закупила у неизвестного поставщика (материалы в отношении него выделены в отдельное производство) более 95 тысяч сигарет на сумму свыше 641,9 тысяч рублей и продала эту партию другой коммерсантке. В декабре того же года сотрудники полиции изъяли незаконный товар.

После этого Минеева сняла с себя статус индивидуального предпринимателя, но продолжала делать закупки немаркированного табака в течение года. В общей сложности она приобрела товар на сумму свыше 7,9 миллиона рублей и хранила блоки сигарет у себя в квартире и в двух гаражных боксах. В феврале 2019 году оперативники вновь изъяли нелегальный опт, при этом обнаружив дома у Минеевой огнестрельный пистолет без разрешительных документов.

В итоге женщину судили по двум статьям: – ст.171.1 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, совершенное в крупном и особо крупном размерах по предварительному сговору», а также по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия». Суд признал Александру Минееву виновной, приговор пока не вступил в законную силу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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