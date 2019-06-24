Наркологи: «прокапываться» на дому незаконно

Главный врач областной наркологической больницы, главный нарколог УрФО Антон Поддубный сегодня на пресс-конференции рассказал о деятельности медицинских организаций, которые оказывают услуги по выводу из запоя на дому. По его словам, это незаконно. Проблема касается не только Екатеринбурга, но и всей России.

«Я бы хотел напомнить, что не стоит пользоваться этими услугами. Во-первых, это незаконно. Во-вторых, как правило, приезжают на вызов даже не врачи. В-третьих, человеку вводят неизвестные нам лекарственные препараты. Кроме того, невозможно человека, который в течение нескольких дней травил себя алкоголем, вывести из этого состояния за несколько часов – это невозможно физически. Безграмотность людей заставляет искать эту услугу. И всегда найдутся недобросовестные граждане, которые эту услугу оказывает», – сказал Поддубный.

Он напомнил, что из медицинских услуг, которые оказывают на дому, помощь людям могут оказывать только врачи и фельдшеры скорой медицинской помощи, участковые педиатры и терапевты. «Остальная медпомощь на дому незаконна», – подчеркнул он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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