Уральские любители ретроавто отметили «День Москвича»

В воскресенье почитатели ретроавтомобилей отметили «День Москвича» – в квест-ралли участвовали около 30 машин. Гонщики проехали по знаковым местам Екатеринбурга, вычислив точки маршрута по загадкам и шарадам. Кроме того они показывали мастерство в фигурном вождении.

Впервые за пятилетнюю историю заездов старт был дан от музея УГМК. Выбор неслучаен – в музее собрано более двух десятков «Москвичей», представлены все базовые модификации автомобиля четырех поколений и редкие экземпляры. А экипаж, который представлял музей, в итоге занял третье место, выступая на «Москвиче-2141». Второе место досталось команде Николая и Алексея Корешковых («Москвич-412»), а первое – отцу и сыну – Арсену и Тагиру Григорянам («Москвич-2140SL»).

Для команды Музея автомобильной техники и для некоторых других участников квест-ралли этот заезд стал важным тренировочным этапом перед главным ретроралли Екатеринбурга – Кубком Урала (официальный этап Кубка Российской автомобильной федерации по ретроралли). 13 июля местные автомобилисты встретятся на одной трассе с ведущими российскими ретрогонщиками и экипажами из-за рубежа.

«Хотя правила этих двух гонок отличаются, но участие в «Дне Москвича» несомненно позволило нашему экипажу настроиться на предстоящее масштабное соревнование! В «Дне Москвича» я принимаю участие ежегодно и очень рад, что удалось занять призовое место. «Москвич-2141», на котором мы выступали, – это не музейный экспонат, а моя собственная машина, но она смогла бы занять достойное место в экспозиции: автомобиль полностью аутентичен. Я с удовольствием езжу на нем на работу», – сказал специалист музея и член экипажа Ярослав Чемоданов.

Верхняя Пышма, Екатеринбург, служба информации

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