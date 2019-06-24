Свердловских школьников из групп риска проверят на три тысячи видов наркотиков

Главный нарколог Свердловской области Олег Забродин сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал, что в регионе растет число несовершеннолетних, употребляющих наркотики с вредными последствиями. Это связано, по его словам, с доступностью запрещенных веществ в интернете.

«Мы никак не можем подступиться к решению проблемы распространения наркотиков через сайты, решить вопрос с криптовалютой. Каждый раз, когда у нас проходит антинаркотическая комиссия, мы говорим о том, как сократить число сайтов, которые предлагают наркотики, и как сделать так, чтобы невозможно было эти заказы оплачивать. К великому сожалению, наркологическая служба одна не может это решить. Что мы можем этому противопоставить? Активную профилактическую работу – силами областной наркологической больницы», – рассказал он.

По словам Забродина, массовое тестирование школьников на наркотики в последний раз проводилось в 2014 году. После в федеральный закон были внесены поправки, и теперь потенциальных наркоманов среди учеников школ, учащихся ссузов и студентов вузов вычисляют другим путем. «Проводится социально-психологическое тестирование. Лица, которые выявлены в организованных коллективах и попавшие в группу риска, должны направляться в наркологическую службу для профилактического осмотра. Тест-полоски или иммунно-хроматографический метод считается не основным. Он считается предварительным. И если в результате профосмотра у врача возникает подозрение, что ребенок находится в состоянии зависимости, и выявляются предварительным методом наркотики, тогда мы направляем биоматериал в лабораторию. А там уже есть библиотека на три тысячи известных в мире наркотических средств», – объяснил Забродин.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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