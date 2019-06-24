В екатеринбургском МБУ «Зеленстрой» работает четвертинка человека (ДОКУМЕНТ)

В Екатеринбургском муниципальном учреждении «Зеленстрой», которое отвечает за благоустройство, работает 133,25 человека. Это официальная информация, предоставленная компанией в отчете о результатах деятельности за 2018 год.

В документе сообщается, что рабочих пятого разряда в «Зеленстрое» 17,5; в числе младшего обслуживающего персонала есть 2,5 человека со вторым разрядом, и четвертинка человека – с третьим.

Отметим, в отчете указывается именно фактическая численность, и единицей измерения указано «человек», а не «ставок». Документ с уточнением «согласовано» подписан председателем комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамарой Благодатковой.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 24.06.19

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