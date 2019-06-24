В Екатеринбурге станет прохладнее, но жара вернется к выходным

В Екатеринбурге с завтрашнего дня начнется похолодание. Впрочем, температура будет в рамках климатической нормы. Во вторник днем ожидается до +21 градуса, в среду и четверг ожидается около +20, а самым холодным днем недели станет пятница – столбики термометров днем не поднимутся выше +18 градусов.

Завтра в Екатеринбурге будет пасмурно и дождливо, в остальные дни недели будет выглядывать солнце, хотя возможны кратковременные осадки.

В субботу в уральской столице снова потеплеет – до +21 градуса, к воскресенью вернется жара. По информации Гидрометцентра России, в этот день воздух прогреется до +27.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 24.06.19

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