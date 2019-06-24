У православных начался Петров пост

У православных сегодня начался Петров пост, который также называют Апостольским – в память о Петре и Павле. Начинается он всегда через неделю после Троицы, т.е. начало поста всегда приходится на разные даты, так что длиться он может от 8 до 42 дней, всегда завершаясь 12 июля. Таким образом, в этом году Петров пост продлится почти три недели.

В народе пост называют «петровка» или «петровка-голодовка». Он считается нестрогим. Во все дни, кроме среды и пятницы, православным разрешается есть рыбу, а вот мясо, яйца и молочные продукты тем, кто постится по всей строгости, запрещены.

Екатеринбург, Елена Сычева

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