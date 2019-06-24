В России появился стопроцентный кешбэк за оплату мобильной связи

Мобильный оператор «Мегафон» продолжает развивать предложение по возврату клиентам потраченных на связь денег. Так, с 24 июня для новых абонентов линейки тарифов «Включайся» стал доступен кешбэк в 100% в первые два месяца с момента подключения. Далее будет действовать ежемесячный кешбэк в 20%, введенный оператором с марта этого года.

Как сообщили в пресс-службе компании, накопленную сумму можно тратить на покупку любых гаджетов и аксессуаров в фирменных салонах или на оплату цифровых сервисов на платформе «Мегафон». Например, купить золотой уровень в сервисе #Специи, и в дальнейшем получать возврат на 60% больше за интернет-покупки в 500 магазинах. Подключить опцию кешбека можно в личном кабинете абонента.

«В марте 2019 года «Мегафон» впервые на рынке запустил уникальную услугу – 20% кешбэк, сделав ее базовым условием тарифной линейки «Включайся!». За прошедшие четыре месяца мы увидели – наши абоненты не только накапливают кешбэк, но и активно используют эти средства на аксессуары и гаджеты, а также внутри наших сервисов. Это значит – наша фишка понравилась! И сегодня мы увеличиваем процент кешбэка с 20 до 100% за первый месяц, позволяя всем новым клиентам еще больше экономить на связи», – отметил коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон.

О тарифах «Включайся!» можно почитать подробнее на сайте компании.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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