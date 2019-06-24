Екатеринбуржцы открыли пляжный сезон, несмотря на запрет Роспотребнадзора (ФОТО)

Жители Екатеринбурга дождались летнего тепла и открыли пляжный сезон. На визовском пруду, несмотря на будний день, настоящий аншлаг. Горожане загорают и даже купаются, несмотря на то, что водоем не признан пригодным для купания. В Екатеринбурге таких мест вообще нет.

На прошлой неделе свердловское управление Роспотребнадзора опубликовало информацию, согласно которой только два водоема получили санитарно-эпидемиологическое заключение специалистов надзорного ведомства. Проверку прошли восточный берег Шарташа и озеро Щучье. Причем Шарташ не устроил экспертов – им не понравился цвет воды и количество термотолерантных колиформных бактерий. Таким образом, купаться в Свердловской области можно только в бассейнах или в Щучьем озере.

Екатеринбург, Елена Сычева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 24.06.19

В России появился стопроцентный кешбэк за оплату мобильной связи. / «Нужно больше куполов»: в сквере у драмы появился новый арт-объект (ФОТО). / Илья Захаров официально назначен руководителем аппарата мэрии Екатеринбурга. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»