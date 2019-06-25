В Свердловской области ожидается шторм

Свердловское управление МЧС России предупредило свердловчан об ухудшении погоды. По данным Уральской гидрометеостанции, 25 июня в регионе ожидаются грозы, град, сильныЙ дождь и ветер со скоростью до 23-28 метров в секунду.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали похолодание, однако к концу недели в Екатеринбурге снова должно потеплеть. Уже в воскресенье ожидается до +27 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 25.06.19

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