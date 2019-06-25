Начался отбор претенденток на «Мисс Екатеринбург – 2019»

Организаторы конкурса «Мисс Екатеринбург – 2019» объявили о начале отбора претенденток за титул первой красавицы города. В этом году конкурс пройдет уже в 22-й раз.

«Ищем смелых, ярких девушек. Критерии прежние: возраст от 18 до 25 лет, рост от 170 см и выше, без тату на открытых частях тела, не замужем и без детей. Участницами могут стать жительницы Екатеринбурга или студентки, обучающиеся в учебных заведениях города», – сообщили организаторы.

Анкеты принимают до 1 июля. После состоится кастинг, где отберут девушек, которые будут готовиться к участию в финальной части конкурса. Итоги подведут традиционно накануне Дня города.

Екатеринбург, Елена Сычева

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