В Краснотурьинске пьяный автомобилист насмерть сбил пешехода

В Краснотурьинске 61-летний водитель автомобиля «Хафи HFJ 100» сбил пешехода – 66-летнего мужчину, который шел по обочине. Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, автомобилист не выбрал безопасную скорость при повороте и выехал на край дороги.

«Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место происшествия, установили, что водитель в момент ДТП находился в состоянии опьянения. Это подтвердилось и результатом проведенного освидетельствования – 1,877 мг/л. Водитель пояснил, что перед ДТП был в саду, где выпил 3 литра пива. Он сказал, что сел за руль в нетрезвом состоянии, потому что хотел домой», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Там напомнили, что за 5 месяцев 2019 года на территории региона по вине нетрезвых водителей погибли уже 20 человек, еще более ста получили травмы различной степени тяжести.

Екатеринбург, Елена Сычева

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