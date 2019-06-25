«Мы откроем ящик Пандоры», – спикер гордумы выступил против опроса граждан по разным темам

Спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин рассказал, что опрос жителей города по поводу строительства второй ветки метро будет проводиться отдельно от опроса по храму.

Как передает корреспондент «Нового Дня» из ЕГД, депутаты не исключают, что все дело ограничится интернет-голосованием на официальном сайте администрации города. По словам Володина, дума еще поразмыслит над форматом.

Он также заявил, что не стоит смешивать разные опросы. «Иначе мы откроем ящик Пандоры, и захотят спрашивать обо всем», – добавил он.

Володин уточнил, что на завтрашнем заседании рабочей группы по вопросу строительства храма святой Екатерины будет обсуждаться только тема опроса исключительно по культовому учреждению.

Екатеринбург, Елена Сычева

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