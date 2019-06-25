В Екатеринбургскую больницу положили ребенка с отравлением, который ехал из Анапы в Сургут

Уральское следственное управление на транспорте СК России проводит проверку по факту отравления детей в поезде Анапа – Екатеринбург. По предварительным данным надзорного ведомства, 60 детей вместе с пятью сопровождающими их преподавателями спортивной школы ехали из Анапы.

Вечером 22 июня после ужина в вагоне-ресторане у детей проявились признаки пищевого отравления. За медицинской помощью обратились шестеро детей, одного в итоге сняли с поезда в Екатеринбурге и доставили в ДГБ № 9. Медики диагностировали у школьника острую кишечную инфекцию. Остальные учащиеся в госпитализации не нуждались. Однако по прибытии в Сургут еще один ребенок был госпитализирован. Состояние остальных детей удовлетворительное.

«Следственными органами проведен осмотр места происшествия, опрошен тренерский состав, сопровождавший несовершеннолетних, медицинский персонал, запрошена документация относительно поездки несовершеннолетних. Проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего совместно с Роспотребнадзором. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе уральского следственного управления на транспорте СК России.

Екатеринбург, служба информации

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