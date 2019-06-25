Полиция ищет главу пирамиды «Финансовые активы», обманувшего пенсионеров

Свердловская полиция объявила в федеральный розыск главу очередной финансовой пирамиды. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного полицейского главка, речь идет о так называемом кредитно-потребительском кооперативе «Финансовые активы». Возглавлявший его Ришат Батыршин, 1982 года рождения, уроженец города Учалы Республики Башкортостан подозревается в мошенничестве. Он привлекал в свою фирму денежные средства пожилых жителей Екатеринбурга и Челябинской области под 37 – 180 % годовых. Процент зависел от размера вклада.

Офисы КПК располагались в столице Среднего Урала на улице Белинского, 83 и Вайнера, 21, а в Магнитогорске – на проспекте Ленина, 135. Рекламная кампания проходила в бесплатных газетах и общественном транспорте. По многочисленным фактам противоправной деятельности возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Всех, кто пострадал от действий мошенника или знает о месте его возможного нахождения, ГУ МВД России по Свердловской области просит обратиться в дежурную часть ОП № 6 УМВД России по г. Екатеринбургу (343)356-42-06.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 25.06.19

Горздрав назвал пять видов рака, от которых чаще всего умирают екатеринбуржцы. / Екатеринбургские депутаты попросили Куйвашева заморозить тарифы на ЖКХ. / В пяти скверах Екатеринбурга обкорнают деревья. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»