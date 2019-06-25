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Вторник, 25 июня 2019, 15:04 мск

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Нарколог раскритиковал идею ученых создать беспохмельное пиво

Антон Поддубный

Ученые из УрФУ предложили рецепт беспохмельного пива. Об этом сегодня сообщили «Новому Дню» в пресс-службе вуза. Суть разработки заключается в добавлении компонентов, которые сделают напиток полезным.

«Чтобы человек не мучился головной болью, а наслаждался вкусом и получал вместе с напитком полезные витамины и минералы, обладающие антиоксидантными и антиканцерогенными свойствами, мы подбираем режимы и условия, в частности, температурные, изменяя таким образом свойства дрожжей, а также применяем вкусовые добавки. В партнерстве с коллегами из петербургского университета ИТМО мы рассматриваем возможность использования при варке пива экстрактов корней кудзу и водорослей хлорелла, снижающих токсичное воздействие алкоголя. Другими словами, в результате нашей работы и пиво становится функциональным продуктом», – рассказала профессор УрФУ Елена Ковалева.

Однако специалисты, которые занимаются проблемами алкоголизма, считают, что предложение ученых – не более чем маркетинговая уловка. «Абстинентный синдром, похмелье происходит от продуктов распада этанола. Чем больше выпито алкоголя, пива, тем сильнее похмелье и его физические проявления – тошнота, головная боль, общее тяжелое самочувствие. И вне зависимости от присадок, корней кудзу или хлореллы, если в напитке есть этанол, и человек много выпьет, у него в любом случае будет похмелье. Все зависит от объема», – пояснил «Новому Дню» главный нарколог УрФО Антон Поддубный.

По словам собеседника агентства, государственная стратегия России направлена на снижение потребления алкоголя населением, в том числе – на сокращение употребления пива. «Когда создаются такие вещи, у человека может возникнуть неосознанное желание попробовать продукт, то есть стимулируется продажа. Складывается ощущение, что это делается не для того, чтоб людям стало лучше, а чтобы продать больше пива. Если б это был действительно полезный продукт, то в его составе не было бы вообще алкоголя», – добавил Поддубный.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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