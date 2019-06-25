Ельцин-центр закроют на два дня ради «Иннопрома» и Путина

В Екатеринбурге в начале июля будет закрыт атриум Ельцин-центра, равно и как магазины и рестораны, расположенные по периметру. Комплекс не будет принимать посетителей два дня – 7 и 9 июля – из-за визита высоких гостей.

В последние пару лет в Ельцин-центре проходит прием губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в честь открытия «Иннопрома», вероятно, торжественная церемония в этом году состоится в том же месте в воскресенье, 7 июля.

Что касается 9 июля, то не исключено, что ограничения связаны с планируемым визитом президента России Владимира Путина. Ранее министр промышленности РФ Денис Мантуров говорил, что глава государства может посетить десятый «Иннопром» и саммит GMIS.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 25.06.19

Ответчики по делу об использовании фотографий памятников подали встречный иск. / 16-летнего подростка приговорили к 5 годам воспитательной колонии за избитого насмерть прохожего. / Нарколог раскритиковал идею ученых создать беспохмельное пиво. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»