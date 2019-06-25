Со здания ТЦ «Мытный двор» кусками отваливается штукатурка (ФОТО)

С фасада торгового центра «Мытный двор» на улице 8 Марта отваливается штукатурка вместе с кирпичной кладкой. Кусок стены упал прямо на пешеходный тротуар перед входом в кафе «Шикари». Прохожие успели отскочить, чудом никто не пострадал, передает корреспондент РИА «Новый День». Сейчас опасное место не ограждено, люди по-прежнему проходят мимо. Некоторые предусмотрительно смотрят вверх.

Стоит отметить, что на фасаде здания есть следы от старых обрушений – куски штукатурки отваливаются под карнизом или на месте водосточных труб.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 25.06.19

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