В Екатеринбурге вынесен приговор телефонному мошеннику из югорской колонии

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Анатолию Колосову, который во время отбывания наказания в колонии № 11 в ХМАО ограбил семь человек. Преступления совершались дистанционно – мужчина звонил екатеринбуржцам на мобильные номера, представлялся сотрудником полиции и предлагал спасти якобы попавшего в беду родственникам за деньги.

Так, 12 января 2018 года Колосов из колонии позвонил незнакомой женщине и представился ее приятелем. Он рассказал, что задержан полицией и ему нужны деньги для разрешения ситуации. После этого Колосов, изменив голос, изобразил из себя полицейского. Он сообщил, что знакомый женщины задержан за избиение человека и, чтобы освободить ее знакомого от уголовной ответственности, необходимо заплатить 50 тысяч рублей. Женщина передала деньги водителю такси, которого прислал Колосов, а тот уже по электронному кошельку перевел деньги подсудимому в колонию. Таким же образом обвиняемый обманул еще шесть человек на 485 тысяч рублей.

Колосов был признан виновным в семи эпизодах по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Он получил три года колонии строгого режима.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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