«Недовольных нет». АТН попрощался со зрителями

Телеканал АТН попрощался со своими зрителями. Сегодня в эфире покажут последний выпуск авторских теленовостей (так расшифровывается аббревиатура в названии компании). «Спасибо за то, что были с нами все это время – смотрели наши проекты, присылали ваши новости, комментировали, лайкали, делились с друзьями. Мы любим и ценим вас. Нам было с вами хорошо, надеемся, что вам с нами тоже», – написали представители АТН в соцсетях канала, уточнив, что, возможно, проект «Шеремет и интернет», который ведут Иннокентий Шеремет и Кристина Сисина, будет реанимирован.

Телекомпания была создана в 1997 году, спустя три года ее приобрела УГМК. Весной этого года стало известно, что холдинг отказывается от медиаактива, в том числе – из-за перехода РФ с аналогового вещания на цифровое. Тогда же сотрудники начали подыскивать себе работу в других СМИ, некоторые покинули профессию вовсе. По словам работников АТН, те, кто не успел устроиться на новое место, попадут под сокращение, получив полагающиеся выплаты.

«Об увольнении нас предупредили заранее, за два месяца, как и положено по закону. Сегодня все уже получили положенные компенсации, недовольных нет. Ребята у нас работали талантливые, поэтому большинство практически сразу же нашли работу, многие на этой неделе уже выходят на новые должности. Кого-то из лиц канала горожане еще не раз увидят и услышат. Сегодня у нас последний выпуск новостей, он практически ничем не отличается от других. Это как всегда актуальная повестка, и все самое интересное, что происходит в Екатеринбурге», – сказал «Новому Дню» шеф-редактор АТН Александр Кузнецов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 26.06.19

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