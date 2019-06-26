Прокуратура насчитала 10 виновных том, что ребенку поставили просроченную капельницу

Прокуратура по Свердловской области сообщила об окончании проверки в больнице в Полевском, где годовалому малышу поставили капельницу с просроченным лекарством. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, виноваты в этом 10 человек – это должностные лица и работники медучреждения. Им сделали замечания и выговоры. Кроме того, сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора после этого ЧП проверили больницу и выяснили, что условия хранения лекарств в больнице нарушаются и не ведется учет лекарств с ограниченным сроком годности.

Прокуратура направила иск в Арбитражный суд Свердловской области с требованием привлечь к ответственности ГБУЗ Свердловской области «Центральная городская больница» – больнице грозит штраф до 600 тысяч рублей.

Следователи ранее возбуждали уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное в отношении товаров и услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет». Сегодня в СУ СК по Свердловской области отметили, что дело еще расследуется, продолжается экспертиза.

Напомним, ЧП случилось 28 марта этого года. У ребенка 2018 года поднялась высокая температура из-за кишечной инфекции, в больнице девочке поставили капельницу. Мама ребенка заметила, что лекарство просрочено.

Полевской, служба информации

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