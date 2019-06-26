Сотрудницу штаба Навального задержали на границе в Кольцово – она вернулась с отдыха из Грузии

Жительницу Екатеринбурга Полину Грейсман не пускают в Россию. «Прилетела домой, а меня на границе не пускают, говорят, подождите на скамеечке, сижу, жду с гражданином Азербайджана. Все бы ничего, только вот в туалет хочется очень», – написала она в своем фейсбуке, позднее уточнив, что у нее забрали заграничный паспорт и стали расспрашивать про соцсети. Как рассказала «Новому Дню» сама девушка, она вернулась домой с отдыха из Грузии. Сейчас она находится в аэропорту Кольцово.

Грейсман работает в екатеринбургском штабе Навального. Вопросы пограничников касались в том числе и оппозиционера. Однако причину, по которой ее решили опросить, ей не назвали. Юристы советуют ей не отвечать на вопросы и вызвать адвоката.

Чуть позже Грейсман сообщила о том, что ее отпустили, и она уже едет домой из аэропорта. Подробнее о беседе с сотрудниками пограничной службы она обещала рассказать позднее.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 26.06.19

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