В Березовском 12-летний велосипедист бросился под колеса Hyundai

В Березовском сегодня около полудня случилось ДТП, в котором получил серьезные травмы 12-летний мальчик. Он ехал на велосипеде, пересекал проезжую часть, но не убедился в безопасности движения – и угодил под колеса Hyundai IX-35. Водитель автомобиля рассказал, что ребенок оказался перед ним неожиданно.

Подросток получил сотрясение головного мозга, ушибы и закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас он находится в детской больнице № 9 в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 26.06.19

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