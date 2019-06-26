Слух дня: В Первоуральск везут Капкова, чтоб сделать парк за 3 млрд, но кто за это заплатит?

В ближайшую пятницу в Первоуральске пройдет выездное заседание правительства Свердловской области. Программу при этом переверстывают, оставляя место для выступления важного московского гостя – бывшего директора столичного парка Горького, а ныне главы Центра аналитики города при экономфаке МГУ. Ожидается, что Капков презентует проект парка культуры и отдыха в Первоуральске – с современной концепцией, модными малыми архитектурными формами и озеленением. Стоимость реализации проекта, как утверждают анонимные источники, 3 млрд рублей, но главный вопрос – кто их заплатит?

Слухмейкеры утверждают, что инициатива привезти в Первоуральск Капкова принадлежала владельцу контрольного пакета акций ЧТПЗ Андрею Комарову, который предложил свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву заманчивую схему: трубники приглашают Капкова, оплачивают его гонорар за разработку проекта (по неподтвержденной информации, речь может идти о 80 млн рублей), равно как и его реализацию, а потом делают красивый жест – и дарят парк Первоуральску от имени ПНТЗ. От Куйвашева требовалось лишь согласиться, что он и сделал. Но якобы полгода назад что-то пошло не так, и Комаров от затратного проекта не то, чтобы стал отказываться, но решил разделить финансовую ответственность с бюджетом Свердловской области, а после и вовсе перепихнуть оплату создания парка на казну, так что губернатор рискует оказаться в неудобном положении.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.06.19

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