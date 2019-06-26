Трех уральцев суды оштрафовали за гомофобные комментарии

Трех жителей области суды признали виновными в экстремизме за гомофобные комментарии. Их привлекли к административной ответственности и назначили каждому наказание в виде выплаты штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Поводом для резких высказываний в адрес сексуальных меньшинств стала публикация «Геев и лесбиянок рисуют в школе» о «Неделе толерантности» в учебном заведении, который был опубликован в ноябре 2018 года в группе «Вконтакте» «Новости Шеремета «Девять с половиной». Под постом три жителя Свердловской области оставили негативные комментарии в адрес ЛГБТ-сообщества. «Комментарии были агрессивными, из серии «будут гореть в аду» и т.п.», – рассказала журналисту РИА «Новый День» специалист по связям со СМИ ресурсного центра ЛГБТ в Екатеринбурге Алла Чикинда.

Девушка пояснила, что их центр уже два года занимается мониторингом СМИ и социальных сетей для отслеживания агрессивных комментариев в отношении ЛГБТ-сообщества с призывами к насилию и убийству. Юристы направляют жалобы в прокуратуру и центр противодействия экстремизму. «До этого мы всегда получали отрицательные ответы. Нам говорили, что ЛГБТ-сообщество не является социальной группой, поэтому по статье о разжигании ненависти в отношении социальных групп они не могут быть привлечены», – дополнила девушка.

Но сейчас судами были приняты другие решения. За минувшие два месяца в Сысертском, Кушвинском и Первоуральском судах гомофобные комментарии были расценены как экстремистские высказывания. «Размещенные пользователем в сети Интернет материалы являются экстремистскими материалами и, находясь в свободном доступе в сети Интернет, приводят к распространению экстремистской идеологии среди неограниченного круга пользователей сети Интернет, что может являться одной из причин разжигания вражды (ненависти, розни) по отношению к группе лиц, выделяемой по признаку сексуальной ориентации (к гомосексуалистам)», – говорится в постановлении по делу об административном нарушении Первоуральского городского суда за 30 мая 2019 года.

Свердловская область, служба информации

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