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Свердловчанин отсудил у невьянской больницы 300 тысяч рублей за неточный диагноз

Житель Невьянска через суд потребовал компенсацию морального вреда от ГБЗУ «Невьянская центральная районная больница». Мужчина посчитал, что по вине её сотрудников ему пришлось перенести две операции и лишиться желчного пузыря. В апреле прошлого года Сергей Г. почувствовал недомогание и обратился в городскую больницу с жалобой на высокую температуру. В госпитализации ему было отказано. Мужчине назначили лечение от простуды. В течение трех дней больной вызывал к себе «скорую помощь», так как состояние ухудшалось. После при проведении УЗИ у него выявили признаки острого холецистита, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

«Сергей был экстренно госпитализирован в хирургическое отделение ГБУЗ «Невьянская центральная районная больница», где его пришлось дважды оперировать – к тому моменту у мужчины начался перитонит. До начала мая Сергей находился на стационарном лечении. А в сентябре того же года ему удалили желчный пузырь. Специалистом страховой медицинской компании (СМК) «Астрамед-МС» было выявлено нарушение прав пациента на получение своевременной медицинской помощи. Отказ в госпитализации признан необоснованным, приведшим к прогрессированию заболевания желчного пузыря с развитием осложнений», – дополнили в Свердловском областном суде.

Мужчина подал иск в суд городской суд на медучреждение и потребовал взыскать в его пользу 300 тысяч рублей. Решением Невьянского суда с ответчика взыскана компенсация морального вреда – 200 тысяч рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя – 100 тысяч рублей также в пользу истца.

Невьянск, служба информации

Невьянск. Другие новости 26.06.19

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