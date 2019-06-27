российское информационное агентство 18+

Расследование Ивана Голунова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 27 июня 2019, 08:25 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Во время второго этапа опрессовок под горячие фонтаны попали две машины – владельцам возместят ущерб

На улице Воеводина во время опрессовок вода вышла на поверхность

Сегодня в Екатеринбурге закончился второй этап гидравлических испытаний. Как сообщили в пресс-службе ЕТК, опрессовки выявили повреждения трубопроводов на улицах Строителей, Серафимы Дерябиной, Токарей, Данилы Зверева, Советской, Красноармейской, Посадской, Волгоградской, Шевченко, Победы, Бакинских Комиссаров, Краснофлотцев, Мельковской, Пехотинцев и Бебеля.

Улица Воеводина

«В двух случаях вода вышла на поверхность – в районе улиц Воеводина и Новгородцевой. Специалисты ЕТК зафиксировали нанесение ущерба двум автомобилям. Все объекты теплоснабжения застрахованы, ущерб владельцам будет возмещен», – пояснили в пресс-службе компании, отметив, что сейчас ремонтные бригады устраняют повреждения.

Отметим, что следующий этап опрессовок пройдет в августе – с 13 по 15 число.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 27.06.19

Дополнение к анонсам. / 27 июня в Свердловской области ожидаются следующие события. / Новым главой избиркома Екатеринбурга станет Вадим Антошин. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Фоторепортаж, Экономика,

Новости партнеров