Во время второго этапа опрессовок под горячие фонтаны попали две машины – владельцам возместят ущерб

Сегодня в Екатеринбурге закончился второй этап гидравлических испытаний. Как сообщили в пресс-службе ЕТК, опрессовки выявили повреждения трубопроводов на улицах Строителей, Серафимы Дерябиной, Токарей, Данилы Зверева, Советской, Красноармейской, Посадской, Волгоградской, Шевченко, Победы, Бакинских Комиссаров, Краснофлотцев, Мельковской, Пехотинцев и Бебеля.

Улица Воеводина

«В двух случаях вода вышла на поверхность – в районе улиц Воеводина и Новгородцевой. Специалисты ЕТК зафиксировали нанесение ущерба двум автомобилям. Все объекты теплоснабжения застрахованы, ущерб владельцам будет возмещен», – пояснили в пресс-службе компании, отметив, что сейчас ремонтные бригады устраняют повреждения.

Отметим, что следующий этап опрессовок пройдет в августе – с 13 по 15 число.

Екатеринбург, Елена Сычева

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