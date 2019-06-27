В Асбесте присяжные решили судьбу мужчины, который до смерти забил коммунальщика

В Асбесте на основании вердикта присяжных вынесли приговор по делу местного жители Павла Ржанова. Он забил до смерти сотрудника ЖКХ, посчитав, что тот повредил его натяжной потолок.

Мужчину судили по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Как было доказано в суде, 23 ноября 2018 года Ржанов поругался со слесарем, который занимался прочисткой системы вентиляции в доме. Мужчина обвинил коммунальщика в том, что он повредил его натяжной потолок и начал его избивать – сначала нанес восемь ударов по голове, телу и рукам слесаря, а потом ударил мужчину молотком по голове. Слесарь скончался на следующий день в больнице.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, Асбестовский городской суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей отправил Ржанова в колонию строгого режима на 9 лет. Приговор не вступил в законную силу.

Асбест, служба информации

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