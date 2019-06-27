В Нижнем Тагиле будут загрязнять атмосферу по квотам

Нижний Тагил попал в список 12 городов России, где проведут экологический эксперимент: загрязнять воздух выбросами промпредриятий и автотранспорта в населенных пунктах, включенных в пилотник, можно будет только по квотам. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Алексей Балыбердин в своем фейсбуке.

Он рассказал, что нижняя палата парламента приняла концепцию законопроекта «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в части снижения загрязнения атмосферного воздуха». Правда, пока только в первом чтении.

В перечень городов-пилотников также попали Братск, Норильск, Новокузнецк, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Омск, Чита, Челябинск и Череповец. Эксперимент, согласно законопроекту, будет проходить с 1 января 2020 года до 31 декабря 2024 года. Определять квоты будет Росприроднадзор.

Екатеринбург, Елена Сычева

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