В центре Екатеринбурга автомобиль с правительственными номерами попал в ДТП

На углу улиц Малышева и Розы Люксембург сегодня утром столкнулись «Шевроле» и «Тойота Камри», после чего первая иномарка перевернулась. В ДТП пострадала женщина, скорая доставила ее в больницу. Очевидцы утверждают, что на «Тойоте» были номера ААА, которые кто-то быстро снял. Такие номера имеют автомобили из автопарка правительства Свердловской области.

В пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга сообщили подробности аварии: «По предварительным данным, водитель автомобиля «Шевроле Круз» при пересечении перекрестка Розы Люксембург – Малышева на запрещенный красный сигнал светофора допустил столкновение с автомобилем «Тойота Камри», который двигался по улице Малышева со стороны улицы Пушкина. От удара «Шевроле» опрокинулась».

Также в ведомстве сообщили о пострадавшей. Женщина, пассажир «Шевроле Круз», получила сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму. Она доставлена в городскую больницу № 36.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Опрашиваются участники и очевидцы аварии. Начато дознание, по окончании которого будет принято мотивированное решение, добавили в Госавтоинспекции.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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