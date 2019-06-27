В Екатеринбурге энергетики до 10 августа закрыли улицу Бажова

Свердловский филиал ПАО «Т Плюс» закрыл движение транспорта на улице Бажова на участке от Шевченко до Шарташской. На этом отрезке будет проводиться перекладка тепловых сетей. Ограничения продлятся до 10 августа, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Водителей просят выбирать пути объезда.

Напомним, ранее энергетики объявляли, что ремонт теплосетей этим летом будет проводиться также на улицах Челюскинцев, Данилы Зверева, Шевченко, Тверитина, Белореченской, Красноармейской и Кишиневской. Работы проводятся в рамках ремонтной программы Екатеринбургской теплосетевой компании, на обновление труб направлено 945 миллионов рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.06.19

Жильцов аварийных бараков из Асбеста пообещали переселить в новые дома после прямой линии с Путиным. / Макаровский мост откроют 1 июля, но скорость движения ограничат (ФОТО). / Слух дня: Эрдоган не приедет в Екатеринбург на GMIS, с Путиным – непонятно. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»