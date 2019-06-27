Технопарк «Кванториум» готовится к визиту правительства Свердловской области (ФОТО)

В Первоуральске накануне выездного заседания правительства в технопарке «Кванториум» кипит работа. За стойкой администратора появился персонал, а на территории находятся педагоги. Напомним, в апреле в аудиториях были только столы и стулья. Теперь, по окончании учебного года, в классах появилось оборудование и компьютерная техника.
Один из сотрудников «Кванториума» рассказал корреспонденту «Нового Дня», что оборудование все это время находилось в ИКЦ, но его не выставляли, так как техника проходила инвентаризацию. Сегодня в технопарке готовятся к мастер-классам, которые они планируют провести для 40 детей из санатория «Дюжонок» – ребят привезут завтра. Как раз в тот день, когда в «Шайбу» приедут из правительства Свердловской области.
Ранее «Новый День» писал, что по всей стране «Кванториумы» открылись 13 декабря 2018 года. Тогда пресс-служба Министерства просвещения РФ вместе с Фондом новых форм развития образования проводила телемост в Петербурге в честь запуска 30 площадок в России. В Первоуральске торжественное открытие прошло в указанный день, но образовательный процесс в дальнейшем проходил в стенах городского Центра детского творчества. «В конце I квартала 2019 года после полной комплектации всех квантумов образовательный процесс стартует в помещении «Кванториум ЧТПЗ», – добавили тогда в пресс-службе завода.
Однако позже сроки были перенесены на конец июня 2019 года. В «Кванториуме» дополнили, что занятия в технопарке закончились в конце мая вместе с учебным годом. Сейчас ведется набор новых учащихся.
Первоуральск, служба информации
Первоуральск. Другие новости 27.06.19
Реконструкция развязки у «Калины» растянется на пять лет – если вообще начнется. / В Екатеринбурге энергетики до 10 августа закрыли улицу Бажова. / Жильцов аварийных бараков из Асбеста пообещали переселить в новые дома после прямой линии с Путиным. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2019, РИА «Новый День»