Медведев расширил состав оргкомитета по празднованию 300-летия Екатеринбурга

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил состав оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия Екатеринбурга. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Теперь в организационный комитет входя председатель Екатеринбургской думы Игорь Володин, вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько (он назначен заместителем главы оргкомитета), вице-губернатор Олег Чемезов, заместитель полпреда в УрФО Борис Кириллов и замглавы Федерального дорожного агентства Евгений Туриев.

Напомним, оргкомитет к 300-летию Екатеринбурга был создан в декабре 2018 года. Его возглавил свердловский губернатор Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский определен заместителем. Также в состав вошли представители федеральных министерств и ведомств, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, вице-губернаторы и министры Свердловской области, руководители финансово-промышленных структур и предприятий региона и многие общественные деятели. Так, в числе членов оргкомитета значатся Аркадий Чернецкий, Андрей Козицын, Татьяна Юмашева, Наина Ельцина, Дмитрий Пумпянский, Игорь Баринов, Игорь Алтушкин, Сергей Чепиков, Антон Шипулин и другие.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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