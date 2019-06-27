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Четверг, 27 июня 2019, 12:48 мск

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Тагильчанин спас ребенка из горящего дома

ФОТО ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Житель Нижнего Тагила Антон Шмаков спас из горящей квартиры девятилетнего мальчика. Пожар произошел в пятиэтажке на улице Красногвардейской. Возгорание, как позже установили специалисты, началось в спальне – корпусная мебель быстро вспыхнула, огонь перекинулся на натяжной потолок, который стал плавиться и капать на пол, а квартиру заполнил едкий дым. В тот момент в квартире находился мальчик, но он не мог самостоятельно выбраться из горящей квартиры, на окнах были установлены решетки и ребенок стал звать на помощь с балкона.

«В тот самый момент Антон Шмаков выходил из дома, где гостил у родственников. Он услышал крики ребенка и увидел дым из окон первого этажа. Антон, не раздумывая, бросился на помощь, вытащил испуганного ребенка, который, к счастью, не пострадал», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Прибывшие на место пожарные, которых вызвала родственница Шмакова, за пять минут справились с огнем. Причина пожара устанавливается. Мужчину же, который спас ребенка, хотят представить к награде.

«Антон Шмаков работает аппаратчиком на коксохимическом производстве ЕВРАЗ-НТМК. В настоящее время главным управлением МЧС России по Свердловской области рассматривается вопрос о представлении Антона к награде МЧС России», – добавили в ведомстве.

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