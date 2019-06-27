В Первоуральске пенсионерка ушла из больницы и пропала

В Первоуральске волонтеры поисково-спасательного отряда ABRIS разыскивают 82-летнюю пенсионерку. Римма Салтыкова ушла сегодня утром из городской больницы и пропала без вести. Волонтеры сообщили, что пожилая женщина нуждается в медицинской помощи, она дезориентирована в пространстве. Всех, кто знает местонахождение Риммы Салтыковой или видел ее, просят сообщать координаторам поиска по телефону +7 961 767 17 49 или обращаться в полицию по номеру «02».

Первоуральск, Елена Сычева

Первоуральск. Другие новости 27.06.19

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