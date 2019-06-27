В Камышлове мужчина убил соседа отверткой

В Камышлове вынесли приговор 24-летнему местному жителю: его признали виновным в смерти соседа, который работал сторожем.

Убийство произошло на рабочем месте жертвы. Убийца конфликтовал с соседом и заколол его отверткой. «Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от полученных повреждений», – сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Решением суда убийца отправится в колонию строгого режима на 9,5 лет.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 27.06.19

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