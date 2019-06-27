«Эсеры» решили выставить в Серовском округе фельдшера скорой помощи

Партия «Справедливая Россия» определилась со своим кандидатом на довыборах в Госдуму по Серовскому округу № 174. Как рассказали РИА «Новый День» в свердловском отделении партии, им станет 43-летний фельдшер скорой помощи Алексей Коровкин из городка Новая Ляля (входит в состав избирательного округа). Коровкин проработал по профессии 22 года, из родных краев никогда надолго не уезжал.

Добавим, что первым подал документы в окружной ЦИК кандидат от «Партии роста» – Сергей Капчук, который 15 лет провел за границей, остальные только собираются начать кампанию. Завтра ЦИК рассмотрит список кандидатов от «Яблока», которое предлагает по Серовскому округу школьную учительницу физики из Екатеринбурга Ирину Скачкову. КПРФ планирует выдвинуть качканарского рабочего Габбаса Даутова, «Зеленые» – члена ИКСО Игоря Рузакова. Праймериз «Единой России» выиграл бывший биатлонист Антон Шипулин. Пока неясна ситуация с кандидатом от ЛДПР.

Екатеринбург, Москва, Серов, служба информации

Екатеринбург, Москва, Серов. Другие новости 27.06.19

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