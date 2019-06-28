Онкобольного пенсионера из Екатеринбурга заставили купить бесплатный протез

В Екатеринбурге сотрудники городской клинической больницы № 14 заставили пенсионера, страдающего от онкологического заболевания, купить эндопротез, который был положен ему бесплатно. Об этом сообщила прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга. За медицинское изделие мужчина заплатил 50 тысяч рублей. Это стало поводом для проверки надзорного ведомства.

Разбирательства подтвердили информацию, изложенную в жалобе родственников пациента. Как выяснили прокуроры, ситуация произошла еще в январе 2018 года. Тогда в ГКБ № 14 действительно не было нужного пенсионеру эндопротеза, который должны были поставить в медучреждение по программе оказания высокотехнологичной медпомощи. «При отсутствии в учреждении эндопротезов требуемых характеристик должностными лицами больницы своевременно заявки на их приобретение не были сформированы, закупка эндопротеза для пациента своевременно организована не была. Пациент был введен в заблуждение о невозможности получения требуемого ему стента бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования при наличии у него этого права. Сотрудники ГКБ № 14 направили родственников пациента в конкретную организацию для приобретения эндопротеза», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В аналогичной ситуации оказались еще четыре пациента, которые были вынуждены покупать эндопротезы за свой счет. В итоге прокурорской проверки главврачу больницы внесли представление об устранении нарушений федерального законодательства, а заместитель главврача по хирургии и завотделением лучевой диагностики получили замечание и выговор соответственно.

«По требованию прокуратуры деньги, потраченные на приобретение эндопротеза для указанного пациента, возвращены родственнику. При этом ранее больница добровольно возместила стоимость эндопротезов, затраченных другими четырьмя пациентами на их приобретение», – сообщили в областной прокуратуре.

Екатеринбург, Елена Сычева

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