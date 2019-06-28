В Кольцово задержали любительницу грузинского вина

Кольцовские таможенники обнаружили партию незадекларированного вина, которое везла пассажирка рейса Стамбул – Екатеринбург. Часть бутылок – грузинские сорта «Саперави», «Мукузани», и т.д.

«Таможенники насчитали 13 бутылок вина общим объемом почти 10 литров. По словам путешественницы, она живет в Челябинске, а алкоголь везет в подарок родственникам. Только об ограничениях на ввоз алкоголя женщина не знала», – сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Там напомнили, что взрослый гражданин может привезти не больше пяти литров алкоголя в страну, причем три литра не облагаются пошлинами, а за два оставшихся придется заплатить по 10 евро. «Таможенники вернули пассажирке разрешенную беспошлинную норму – четыре бутылки, а девять бутылок изъяли. За несоблюдение норм и ограничений женщине назначен штраф 1000 рублей. Еще один штраф за недекларирование товаров назначит суд», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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