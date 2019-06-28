Мэрия Тагила выдала многодетной матери квартиру, заваленную мусором

Администрация Нижнего Тагила подала гражданский иск к многодетной матери Валентине Комаровой. Мэрия пытается расторгнуть договор социального найма, который заключила с женщиной еще в 2008 году.

Тогда мать троих детей, выпускница детского дома, обратилась в управу с просьбой предоставить жилье, и просьбу эту чиновники удовлетворили. В апреле женщина получила право на две комнаты в бывшем общежитии на улице Металлургов в Нижнем Тагиле. Однако ни дня в этих помещениях женщина или ее дети не провели – комнаты оказались забиты мусором, в уборной отсутствовала сантехника, по словам Комаровой, не было там ни света, ни воды. Женщине даже не выдали ключи, в дверях просто не было замков, они стоят нараспашку и сейчас.

«Я, как увидела это жилье, так по сегодняшний день не жила в нем ни дня. Вот как тут можно с тремя детьми в этом жилье жить? Тут уже были эти завалы. Все было завалено», – рассказала журналистам компании «Телекон» тагильчанка.

Женщина объяснила, что прописалась в квартире вместе с детьми, чтобы иметь постоянную регистрацию по месту жительства, без штампа в ее паспорте у семьи возникли бы трудности с больницами и образовательными учреждениями. Теперь же администрация Нижнего Тагила требует у многодетной матери сняться с регистрационного учета.

В суде интересы Комаровой представляет нижнетагильское отделение ассоциации юристов. Там считают, что администрация города, предоставив женщине захламленную мусором по пояс квартиру, не реализовало право тагильчанки на жилье – ни как многодетной матери, ни как сироты.

«На сегодняшний день, насколько можно судить по документам, право на жилье детей-сирот не реализовано. Исходя из этого правового статуса мы дали рекомендацию обратиться в органы соцзащиты, чтобы обеспечить право детей-сирот на жилое помещение», – сказал председатель отделения ассоциации Олег Герасимов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 28.06.19

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