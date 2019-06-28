В выходные в Екатеринбурге потеплеет до +30

Синоптики пообещали возвращение жары в Екатеринбург в ближайшие выходные. Сегодня днем, по информации Гидрометцентра России, будет около +20 градусов, в субботу потеплеет до +23. В оба дня ожидаются небольшие дожди, будет пасмурно. В воскресенье ясной погоды тоже не предвидится, зато температура воздуха резко подскочит – до +30 градусов днем. Аналогичный прогноз метеорологи дают и на понедельник.

Во вторник выглянет солнце, но будет чуть прохладнее – ожидается до +27 градусов, возможны небольшие дожди. В среду днем столбики термометров опустятся до комфортных +25 градусов, а в четверг – до +23. К концу следующей рабочей недели возможны грозы.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 28.06.19

Администрация Екатеринбурга устроила проверку в здании, из-за которого банкротит Александра Новикова. / Чиновникам грозит уголовка за историю с разрушенным мостом в селе Филькино. / Валерий Заводов стал фигурантом уголовного дела из-за махинаций в «Уралтрансбанке». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»